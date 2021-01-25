Эксперты раскрыли семь причин отказаться от отпуска на Занзибаре 

Эксперты портала "Тонкости туризма" раскрыли семь причин отказаться от полета на Занзибар.

По мнению специалистов, температура воздуха с декабря по март достигает 40 градусов, а океан прогревается до 30. Это значит, что туристам, которые плохо переносят жару, такой отдых едва ли придется по душе:

«Чтобы не расплавиться, стоит последовать примеру европейцев и приезжать сюда или летом, когда воздух сухой и чуть менее раскаленный, или осенью с ее частыми кратковременными дождями».

Еще один недостаток Занзибара — частые приливы и отливы, за которыми нужно следить, чтобы зайти в воду. Кроме того, путешественникам следует опасаться насекомых, которые особенно активируются в сезон дождей:

«В районе заливов Менай-Бэй и Чвака кровопийц целые полчища, тогда как на продуваемом восточном побережье их поменьше».

Эксперты также предупредили, что туристам не стоит рассчитывать на гастрономическое разнообразие и большое количество достопримечательностей:

«На гурманские откровения рассчитывать не стоит: занзибарцы питаются без заморочек. Мясо и овощи не в почете, зато рис "пилау" и кукурузную кашу "угали" продают на каждом углу».

Бедность и грязь острова тоже нередко разочаровывает путешественников: при выходе из отеля можно увидеть африканцев, живущих в хижинах и выбрасывающих отходы на улицу.

И наконец, еще один существенный минус отдыха на Занзибаре — его дороговизна. Чтобы посетить остров, россиянам приходится заплатить крупную сумму за перелет, визу и отель.