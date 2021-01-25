Отдохнуть на юге России стало дороже в 2021 году 

Ассоциации туроператоров России. Отели на пляжных курортах России повысили цены на акции раннего бронирования, в результате чего отдохнуть на юге страны в 2021 году стало дороже. Об этом сообщается на портале

Как поясняют специалисты, в среднем речь идет о росте цен на десять процентов по сравнению с прошлым годом. При этом предполагается, что с конца марта текущего года ценовая политика начнет меняться.

Отмечается, что, по данным статистики, в ранних продажах пляжного отдыха среди отечественных курортов лидирует Краснодарский край — его доля составляет 60–70 процентов, а наибольшим спросом пользуются Сочи и Анапа.

Второе место по объемам продаж занимает Крым, в особенности Ялта — регион интересует примерно 20–35 процентов туристов. Наконец, третье место занимают санатории Минеральных Вод, а четвертое — пляжно-оздоровительный отдых в Калининградской области.