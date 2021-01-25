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Отдохнуть на юге России стало дороже в 2021 году 

Lenta.ru и ещё 7 5 часов назад
Отдохнуть на юге России стало дороже в 2021 году
Фото: Lenta.ru
Отели на пляжных курортах России повысили цены на акции раннего бронирования, в результате чего отдохнуть на юге страны в 2021 году стало дороже. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Как поясняют специалисты, в среднем речь идет о росте цен на десять процентов по сравнению с прошлым годом. При этом предполагается, что с конца марта текущего года ценовая политика начнет меняться.
Отмечается, что, по данным статистики, в ранних продажах пляжного отдыха среди отечественных курортов лидирует Краснодарский край — его доля составляет 60–70 процентов, а наибольшим спросом пользуются Сочи и Анапа.
Второе место по объемам продаж занимает Крым, в особенности Ялта — регион интересует примерно 20–35 процентов туристов. Наконец, третье место занимают санатории Минеральных Вод, а четвертое — пляжно-оздоровительный отдых в Калининградской области.
22 января сообщалось, что россиянка, три года прожившая в Крыму, назвала главные недостатки отдыха на полуострове и объяснила, почему никогда бы не выбрала регион для отпуска. В первую очередь автор блога отметила, что море в республике холодное и грязное. Кроме того, женщине не понравилось обилие медуз, из-за которого, по ее словам, плавать к сентябрю становится страшно, поскольку «постоянно натыкаешься на противную слизь».
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