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Раскрыта стоимость самого дорогого билета по России 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Раскрыта стоимость самого дорогого билета по России
Фото: Lenta.ru
Самым дорогим авиабилетом на перелет по России в салоне бизнес-класса оказался билет из Красноярска в Москву — его стоимость составила 290 тысяч рублей в обе стороны. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
На втором месте среди наиболее затратных перелетов оказалась поездка из Владивостока в Санкт-Петербург и обратно — билет обошелся в 248 тысяч рублей. На третьем месте по дороговизне оказался билет из Хабаровска в Москву — 240 тысяч рублей.
Также в список вошли полеты бизнес-классом из Ростова-на-Дону в Хабаровск (230 тысяч рублей), из Москвы во Владивосток (217 тысяч рублей), Петропавловск-Камчатский (207 тысяч рублей) и Анадырь (204 тысячи рублей). Замыкают топ-10 билеты из Владивостока в столицу и обратно за 202 тысячи рублей, из Москвы в Мурманск за 200 тысяч рублей и в Хабаровск за 199 тысяч рублей.
При этом в рейтинге самых дорогих перелетов бизнес-классом в одну сторону первое место занял билет из Владивостока в Калининград за 202 тысячи рублей, второе — полет из Владивостока в Москву — 186 тысяч рублей, а третье — авиабилет из Тюмени в Астрахань, купленный за 180 тысяч рублей.
Ранее специалисты OneTwoTrip сообщили, что тремя самыми популярными местами России среди любителей путешествовать бизнес-классом на самолете оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. По информации аналитиков, больше всего дорогих авиабилетов (34 процента) за 2020 год было приобретено в Москву. Средняя стоимость авиабилета выросла на пять процентов.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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