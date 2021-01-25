Названы семь причин отказаться от поездки на Занзибар 

Россиянам, не любящим чрезмерную жару, посоветовали не ехать на Занзибар, поскольку температура воздуха там с декабря по март достигает плюс 40 градусов. Все семь причин отказаться от поездок на остров перечислили специалисты портала «Тонкости туризма».

Так, по информации экспертов, укрыться от жары зимой и ранней весной на Занзибаре не получится даже в океане, посколько и он прогревается до 30 градусов. «Чтобы не расплавиться, стоит последовать примеру европейцев и приезжать сюда или летом, когда воздух сухой и чуть менее раскаленный, или осенью с ее частыми кратковременными дождями», — посоветовали они.

Кроме того, недостатком Занзибара, по мнению путешественников, являются частые приливы и отливы, за которыми приходится следить, чтобы зайти в воду.

Также, отметили авторы статьи, на архипелаге много разных насекомых, в особенности в сезон дождей. «В районе заливов Менай-Бэй и Чвака кровопийц целые полчища, тогда как на продуваемом восточном побережье их поменьше», — пояснили они, добавив, что на курорте не обойтись без «репеллентов и фумигаторов».

Вдобавок, как уточнили специалисты, многие путешественники жалуются на маленькое количество достопримечательностей и однообразную еду.

«На гурманские откровения рассчитывать не стоит: занзибарцы питаются без заморочек. Мясо и овощи не в почете, зато рис "пилау" и кукурузную кашу "угали" продают на каждом углу», — говорится в материале.

Помимо прочего, туристов может разочаровать бедность и грязь на Занзибаре, поскольку при выходе из отеля они могут столкнуться «непрезентабельной картиной»: африканцы живут в глинобитных хижинах и выбрасывают отходы на улицу.

Заключительным фактором, который отпугивает россиян от поездок на остров, является бюджет — дорогой перелет, платная виза и дорогие отели на первом месте огорчают путешественников.