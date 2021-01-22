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Плавающая в Черном море в январе пара попала на видео и возмутила жителей Сочи 

Lenta.ru 2 часа назад
Пара туристов поплавала в Черном море в январе и возмутила жителей города Сочи. Соответствующая запись была опубликована в закрытом Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем события на Кубани.
На размещенных в сети кадрах видно, как отдыхающие парень и девушка, взявшись за руки, заходят в море в купальных костюмах.

«Что поделать, когда отпуск только в январе?» — указано в подписи к посту.

Большинство пользователей в комментариях с осуждением отреагировали на поступок туристов. «А потом люди, рискуя своей жизнью, спасают тонущих идиотов», «Мозги включить и поехать в теплые страны», «А потом спасатели жизнью своей рискуют… Вытаскивая таких долбоящеров с судорогами», «Пьяненьким и море по колено! Глупо», «А потом родить не могут, ходят по врачам», — писали читатели паблика.
В январе российская туристка разделась на склоне популярного горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи. На размещенных в сети кадрах видно, как девушка позирует на территории комплекса на лыжах. При этом на ней надет только раздельный черный купальник, бирюзовый защитный шлем и маска.
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