Стюардесса объяснила, что случится, если открыть дверь самолета

В своем Instagram стюардесса под ником @lady_asad рассказала, что произойдет, если открыть дверь воздушного судна во время полета. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

В самом начале поста бортпроводница дала однозначный ответ на вопрос, который интересует особо любопытных пассажиров. По словам девушки, если подобное произойдет, никому не поздоровится (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Ответ однозначный — всем будет очень плохо. Уже через 0,5 секунды салон разгерметизируется и все что не закреплено в салоне вылетит наружу. А самолёт развалится на части".

Однако далее стюардесса поспешила тут же успокоить подписчиков. По словам @lady_asad открыть дверь самолета, пока он находится в воздухе, просто невозможно:

"Дело в том, что как только включаются двигатели, в кабине создается давление, которое и блокирует аварийный выход. Также двери пассажирских самолетов оснащены устройством «Лопатка Купера», которое не позволяет открыть дверь во время полета".

Стюардесса рассказала, что "Лопатка Купера" появилась после одного террористического акта:

"Дэн Купер, летевший в Сиэтл, захватил самолет. Он передал стюардессе записку о том, что у него в сумке бомба, потребовал приземлиться и передать ему 200 тысяч долларов и парашют. Требования угонщика были выполнены. На земле он выпустил всех заложников после чего потребовал взлететь. Когда самолет поднялся в воздух, Купер открыл дверь и выпрыгнул с парашютом и деньгами. Больше его никто не видел. С тех пор самолеты стали снабжаться особым механизмом, блокирующих их открытие двери во время полета. Этот механизм назвали «Лопатка Купера»".

Стюардесса вспомнила, что даже за время ее работы пассажиры пытались открыть аварийный выход. Однако у них ничего не вышло:

"На моем личном опыте, было три случая попытки открыть дверь самолёта пассажирами. А если считать в мировой авиации, то таких случаев тысячи.