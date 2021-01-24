Стюардесса объяснила, что случится, если открыть дверь самолета

"Ответ однозначный — всем будет очень плохо. Уже через 0,5 секунды салон разгерметизируется и все что не закреплено в салоне вылетит наружу. А самолёт развалится на части".
"Дело в том, что как только включаются двигатели, в кабине создается давление, которое и блокирует аварийный выход. Также двери пассажирских самолетов оснащены устройством «Лопатка Купера», которое не позволяет открыть дверь во время полета".
"Дэн Купер, летевший в Сиэтл, захватил самолет. Он передал стюардессе записку о том, что у него в сумке бомба, потребовал приземлиться и передать ему 200 тысяч долларов и парашют. Требования угонщика были выполнены. На земле он выпустил всех заложников после чего потребовал взлететь. Когда самолет поднялся в воздух, Купер открыл дверь и выпрыгнул с парашютом и деньгами. Больше его никто не видел. С тех пор самолеты стали снабжаться особым механизмом, блокирующих их открытие двери во время полета. Этот механизм назвали «Лопатка Купера»".
"На моем личном опыте, было три случая попытки открыть дверь самолёта пассажирами. А если считать в мировой авиации, то таких случаев тысячи.
Так что, дорогие мои подписчики, будьте спокойны: во время рейса дверь открыть, к счастью, невозможно".