Почему пилотов «обижают» аплодисменты пассажиров

"Думаю, многие из вас слышали как пассажиры хлопают в ладоши при приземлении или же сами являетесь теми, кого называют «planeclappers». Никто до сих пор не знает как появилась эта традиция. Единственно, что известно она распространилась не с России, как думают многие, а с Европы и особенно популярна была в 90е годы".
"Для кого-то аплодировать после посадки — это разрядка эмоционального стресса от перелёта и аэрофобии. Для других — способ поблагодарить пилотов за безопасную посадку. А третьих это раздражает".
"Большинству пилотам приятно либо безразлично, что им аплодируют. Но некоторых пилотов аплодисменты «обижают». Они считают себя профессионалами, а приземление — обычной работой и не любят, когда пассажиры считают, что полёт на самолёте — это игра в рулетку".
"В 2005 году в Торонто во время посадки самолёта Air France были сильная гроза и дождь. Воздушное судно с трудом приземлилось, и люди начали хлопать. Но быстро поняли, что это преждевременно: самолёт съехал со взлётно-посадочной полосы в овраг и загорелся. К счастью, никто не погиб".