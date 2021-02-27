Ещё
Далее:
Читайте также:

Почему пилотов «обижают» аплодисменты пассажиров: мнение стюардессы 

Мира Маркина 1 час назад
Почему пилотов «обижают» аплодисменты пассажиров
Фото: depositphotos.com
Многие авиапассажиры привыкли поощрять пилотов после приземления громкими аплодисментами. Однако стоит ли так благодарить командиров корабля? Стюардесса под ником @lady_asad в своем Instagram рассказала об этой традиции и о том, почему она порой "обижает" пилотов. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Прежде всего девушка поделилась интересным фактом. Оказывается, традиция аплодировать пилотам появилась отнюдь не в России (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Думаю, многие из вас слышали как пассажиры хлопают в ладоши при приземлении или же сами являетесь теми, кого называют «planeclappers». Никто до сих пор не знает как появилась эта традиция. Единственно, что известно она распространилась не с России, как думают многие, а с Европы и особенно популярна была в 90е годы".

По словам девушки, сами пассажиры относятся к аплодисментам в конце перелета по-разному:

"Для кого-то аплодировать после посадки — это разрядка эмоционального стресса от перелёта и аэрофобии. Для других — способ поблагодарить пилотов за безопасную посадку. А третьих это раздражает".

Однако пилоты в кабине не слышат, что им аплодируют. Рассказать об этом командирам корабля могут только стюардессы и, как правило, реакция пилотов бывает трех видов:

"Большинству пилотам приятно либо безразлично, что им аплодируют. Но некоторых пилотов аплодисменты «обижают». Они считают себя профессионалами, а приземление — обычной работой и не любят, когда пассажиры считают, что полёт на самолёте — это игра в рулетку".

В завершение поста бортпроводница напомнила, что посадка — это еще не гарантия успешного полета:

"В 2005 году в Торонто во время посадки самолёта Air France были сильная гроза и дождь. Воздушное судно с трудом приземлилось, и люди начали хлопать. Но быстро поняли, что это преждевременно: самолёт съехал со взлётно-посадочной полосы в овраг и загорелся. К счастью, никто не погиб".

Видео дня. Где находятся самые жуткие водоемы мира
Комментарии 7
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Туристка разделась на горе в Сочи и разозлила россиян
00:14
Туристка разделась на горе в Сочи и разозлила россиян
Новости путешествий
Почему на побережье Чили нет пляжных курортов
08:36
Почему на побережье Чили нет пляжных курортов
Заграница
Какие страны уже открыли границы для россиян
02:38
Какие страны уже открыли границы для россиян
Заграница
Огромную «пробку» из туристов на «Розе Хутор» сняли на видео
00:10
Огромную «пробку» из туристов на «Розе Хутор» сняли на видео
Новости путешествий
«Думают, что бессмертные»: сноубордист разозлил россиян опасным спуском с горы
00:27
«Думают, что бессмертные»: сноубордист разозлил россиян опасным спуском с горы
Отдых в России
Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов
01:09
Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов
Новости путешествий
Самые необычные бассейны мира
11:40
Самые необычные бассейны мира
Заграница
Чем шокирует туристов Африка
03:32
Чем шокирует туристов Африка
Заграница
Где находятся самые жуткие водоемы мира
10:56
Где находятся самые жуткие водоемы мира
Заграница
Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников
00:13
Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение