Почему пилотов «обижают» аплодисменты пассажиров

Многие авиапассажиры привыкли поощрять пилотов после приземления громкими аплодисментами. Однако стоит ли так благодарить командиров корабля? Стюардесса под ником @lady_asad в своем Instagram рассказала об этой традиции и о том, почему она порой "обижает" пилотов. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Прежде всего девушка поделилась интересным фактом. Оказывается, традиция аплодировать пилотам появилась отнюдь не в России (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Думаю, многие из вас слышали как пассажиры хлопают в ладоши при приземлении или же сами являетесь теми, кого называют «planeclappers». Никто до сих пор не знает как появилась эта традиция. Единственно, что известно она распространилась не с России, как думают многие, а с Европы и особенно популярна была в 90е годы".

По словам девушки, сами пассажиры относятся к аплодисментам в конце перелета по-разному:

"Для кого-то аплодировать после посадки — это разрядка эмоционального стресса от перелёта и аэрофобии. Для других — способ поблагодарить пилотов за безопасную посадку. А третьих это раздражает".

Однако пилоты в кабине не слышат, что им аплодируют. Рассказать об этом командирам корабля могут только стюардессы и, как правило, реакция пилотов бывает трех видов:

"Большинству пилотам приятно либо безразлично, что им аплодируют. Но некоторых пилотов аплодисменты «обижают». Они считают себя профессионалами, а приземление — обычной работой и не любят, когда пассажиры считают, что полёт на самолёте — это игра в рулетку".

В завершение поста бортпроводница напомнила, что посадка — это еще не гарантия успешного полета: