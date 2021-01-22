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Россиянин описал отдых на Занзибаре фразой «сколько заплатишь, столько получишь» 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин провел отпуск в разных гостиницах на Занзибаре и описал отдых на острове фразой «сколько заплатишь, столько и получишь». О своем опыте он рассказал порталу «Тонкости туризма», заметка опубликована на платформе «Яндекс. Дзен».
Турист по имени Сергей поделился, что посетил страну дважды — в сентябре 2020 года и январе 2021 года. В первом случае он выбрал дорогой отель и остался доволен предоставленными услугами. Постоялец упомянул хороший пляж, отметил «отличное питание», зеленую территорию отеля и быструю скорость интернета на ресепшене.
Среди неудобств автор рассказа перечислил отсутствие жизни около отеля, малое количество света в номере и плохое освещение территории объекта размещения вечером.
В январе этого года путешественник решил выбрать более дешевый отель, тем самым сэкономив около 60 тысяч рублей по сравнению с предыдущей поездкой. По его словам, это сильно сказалось на качестве отдыха: номер оказался старым, интернета не было, питание было довольно скудным. Кроме того, по ночам постояльцев донимали комары.
Резюмировал свой рассказ Сергей выводом о том, что дешевле выбрать дорогой отель со всеми услугами, чем потом доплачивать за них по отдельности.
Ранее российская туристка, улетевшая на зимние каникулы на Занзибар, поведала о скромном образе жизни, который вынуждены вести жители острова. По словам путешественницы, на курорте отсутствуют электростанции и производство в целом, а население живет исключительно за счет туризма и рыбной ловли.
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