Россиянин провел отпуск в разных гостиницах на Занзибаре и описал отдых на острове фразой «сколько заплатишь, столько и получишь». О своем опыте он рассказал порталу «Тонкости туризма», заметка опубликована на платформе « Яндекс. Дзен ».

Турист по имени Сергей поделился, что посетил страну дважды — в сентябре 2020 года и январе 2021 года. В первом случае он выбрал дорогой отель и остался доволен предоставленными услугами. Постоялец упомянул хороший пляж, отметил «отличное питание», зеленую территорию отеля и быструю скорость интернета на ресепшене.

Среди неудобств автор рассказа перечислил отсутствие жизни около отеля, малое количество света в номере и плохое освещение территории объекта размещения вечером.

В январе этого года путешественник решил выбрать более дешевый отель, тем самым сэкономив около 60 тысяч рублей по сравнению с предыдущей поездкой. По его словам, это сильно сказалось на качестве отдыха: номер оказался старым, интернета не было, питание было довольно скудным. Кроме того, по ночам постояльцев донимали комары.

Резюмировал свой рассказ Сергей выводом о том, что дешевле выбрать дорогой отель со всеми услугами, чем потом доплачивать за них по отдельности.