Россияне начали массово скупать билеты по семи маршрутам

Российские туристы начали массово бронировать отпускные туры и покупать авиабилеты на лето 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра сервиса «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру»

Согласно полученным данным, в настоящее время среди всех направлений лидируют рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в семь российских городов: Симферополь, Сочи, Анапу, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Геленджик и Калининград.

При этом на текущий момент средние чеки по оформленным билетам в большинстве случаев ниже, чем год назад: к примеру, перелет из столицы в Сочи ниже на 33 процента, в Анапу — на 11 процентов, в Геленджик — на 43 процента, а в Калининград — на 17 процентов.

Эксперты отмечают, что в прошлом году россияне, купившие билеты сильно заранее, «ничего не выиграли», так как авиакомпании начали еще более существенно снижать цены из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Предполагается, что, если ситуация стабилизируется, перевозчики могут начать «отыгрывать падение».