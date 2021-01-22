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Россияне начали массово скупать билеты по семи маршрутам на лето 

Lenta.ru 19 минут назад
Россияне начали массово скупать билеты по семи маршрутам
Фото: Lenta.ru
Российские туристы начали массово бронировать отпускные туры и покупать авиабилеты на лето 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра сервиса «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, в настоящее время среди всех направлений лидируют рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в семь российских городов: Симферополь, Сочи, Анапу, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Геленджик и Калининград.
При этом на текущий момент средние чеки по оформленным билетам в большинстве случаев ниже, чем год назад: к примеру, перелет из столицы в Сочи ниже на 33 процента, в Анапу — на 11 процентов, в Геленджик — на 43 процента, а в Калининград — на 17 процентов.
Эксперты отмечают, что в прошлом году россияне, купившие билеты сильно заранее, «ничего не выиграли», так как авиакомпании начали еще более существенно снижать цены из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Предполагается, что, если ситуация стабилизируется, перевозчики могут начать «отыгрывать падение».
15 января российским туристам рассказали, как в 2021 году следует грамотно распределить отпускные дни, чтобы отдохнуть в два раза дольше. Так, путешественникам рекомендуют особым методом распорядиться официальными выходными, приуроченными к государственным праздникам, а именно 21 днем без учета новогоднего периода.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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