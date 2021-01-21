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Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и вызвала восхищение в сети 

Lenta.ru 3 часа назад
Стюардесса неизвестной авиакомпании станцевала в проходе в мини-юбке и вызвала восхищение в сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @flight_love, освещающий жизнь членов экипажей.
На видео бортпроводница с бумажным стаканчиком динамично двигается под композицию Baby канадского исполнителя Джастина Бибера. Сперва девушка вскакивает с кресла и двигает бедрами, затем опускается на корточки, снова встает и садится в сиденье, скрестив ноги.
При этом из одежды на стюардессе фирменный пиджак, платье с юбкой мини, завышенные сапоги и шарфик с логотипом авиакомпании.
Пользователи сети оценили внешность сотрудницы в комментариях и ее похвалили. «Какие красивые ноги и колготки», «Очень привлекательная и красивая девушка», «Как же хочется однажды попасть на твой рейс!», «Ты всегда в таком хорошем настроении, ты моя любимая стюардесса», «Какая она забавная и симпатичная!», «Необыкновенная женщина», — писали они.
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Комментарии
Новости путешествий , Джастин Бибер
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