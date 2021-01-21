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Россиянка разделась рядом со «скалой страха» в Анапе и вызвала возмущение в сети 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянка разделась рядом со «скалой страха» в Анапе
Фото: @krasnodar_kray
Российская туристка разделась зимой рядом с популярной достопримечательностью в Анапе и вызвала возмущение среди пользователей сети. Снимок опубликовал закрытый Instagram-аккаунт @krasnnodar_kray, освещающий события в регионе.
На фото неизвестная девушка позирует в розовом бикини и белой шапке-ушанке на фоне обледеневшей скалы рядом с пляжем санатория «Малая бухта». При этом она держит в руках надувной круг в виде пингвина, а ее лицо прикрывают солнцезащитные очки.
«Плачущая скала или 300 метров страха — так его кличут в народе. Из скалы круглый год бьет источник минеральной воды, а в морозную погоду это превращается в неописуемой красоты гигантские сосульки. Стоять рядом очень опасно, особенно когда приходит потепление! Эти глыбы льда отваливаются и могут серьезно навредить здоровью!» — подписали публикацию администраторы аккаунта.
Подписчики страницы раскритиковали поступок путешественницы в комментариях. «Это и дети смотрят, или уже всем все равно?», «Кормилицу сейчас отморозит!», «Фотка отстой, если честно», «Как уже это надоело. Девушкам, видимо, кроме этой точки больше нечего показывать. Лучше бы там, где отдыхают показывали, природу, условия», «Какая-то убогая фантазия у фотографа» — возмущались они.
Ранее в январе другая российская туристка разделась на склоне популярного горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи. На размещенных в сети кадрах видно, как девушка позирует на территории комплекса на лыжах — при этом на ней надет только раздельный черный купальник, бирюзовый защитный шлем и маска.
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