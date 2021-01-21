Эксперты рассказали, как россияне отдыхают зимой в Турции 

Российские туристы этой зимой для отдыха в Турции чаще всего выбирают отели категории "пять звезд", но, по сравнению с прошлой, стали немного скромнее, сообщает Travelata.ru.

По данным онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров, примерно 63 процента путевок куплены в "пятерки", но прошлой зимой их доля составляла 72 процента. До 18 процентов выросла доля туров в отели категории "три звезды" (год назад этот показатель был девять процентов). В "четверки" были реализованы 17 процентов путевок (год назад — 18 процентов). Доля других вариантов размещения составила два процента (год назад — один).

Система "все включено" остается самой популярной у российских туристов — 39 процентов отдыхающих забронировали отдых с таким вариантом питания (год назад этот показатель составлял 54 процента). Почти не изменилась доля поездок с питанием "ультра все включено" — 25 процентов (против 24-х — год назад). Туры с завтраками забронировали 26 процентов отдыхающих (годом ранее — 14). "Завтраки и ужины" выбрали шесть процентов клиентов сервиса (в прошлом году их было столько же). Туры без питания предпочли четыре процента туристов (год назад — два).

Самая дешевая путевка в Турцию, приобретенная в сервисе на зиму, стоила 9 222 рубля — в Аланью. За эти деньги турист полетит на шесть ночей в отель категории "три звезды" с завтраками.

Самый дорогой тур в эту страну стоил 285 270 рублей. Двое путешественников отправились на Новый год в Белек в гостиницу "пять звезд" с системой питания "ультра все включено".