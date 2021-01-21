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Жители Крыма сравнили туристов из России и Украины 

Lenta.ru 3 часа назад
Жители Крыма сравнили туристов из России и Украины
Фото: Lenta.ru
Жители Крыма, принимающие гостей во время туристического сезона, сравнили приезжих из других регионов России и Украины. Своими выводами они поделились в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Авторы материала уточнили, что лично наблюдали в поселке Песчаное в западной части полуострова за двумя компаниями путешественников — парой семей из Западной Украины с несколькими детьми, а также уроженцами Полтавской области, с советских времен живущими в России — родителями с детьми и внуками.
Так, украинские туристы сняли самое дешевое жилье без удобств — с туалетом и кухней во дворе: мылись они при этом водой из пластиковых бутылок, которые сами раскладывали на крыше для нагрева. Вдобавок отдыхающие ни разу не питались за пределами объекта размещения и всю еду готовили сами из собственных продуктов.

«Распорядок был простой: после завтрака шли на пляж, там попивали вино, а дети бултыхались в воде. К обеду возвращались домой, женщины готовили еду, мужчины пили вино, после обеда опять пляж и вино. Вечером вино за столиком у номера», — описали крымчане, добавив, что алкоголь украинцы покупали у местных, самый дешевый, который, как правило, делают из «виноградных отжимок» и самогона.

В свою очередь россияне забронировали стандартные номера со всеми удобствами, а питались исключительно в заведениях общепита, изредка покупая продукты для легких перекусов — фрукты, овощи, ингредиенты для бутербродов и салатов. За время отпуска путешественники посетили множество экскурсий в разных городах Крыма, а также испробовали активные виды отдыха — конную прогулку в горах и полет на дельтаплане.

«Логично, что у нас любят тех, кто готов доплачивать за комфорт, покупать наши продукты, качественные вина, ездить на экскурсии, ходить в походы, питаться в общепите, покупать сувениры. И когда кто-то пытается сэкономить, это раздражает, кажется неуважением к труду крымчан и вообще глупостью», — заключили авторы материала.

19 января сообщалось, что россиянка, переехавшая в Крым чуть более года назад, подсчитала свои регулярные денежные траты и оценила стоимость жизни на полуострове. Женщина подытожила, что, так или иначе, ежемесячные расходы с арендой жилья на двоих в Крыму составляют от 60 до 96 тысяч рублей (или 30-48 тысяч рублей на человека).
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