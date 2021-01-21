Фастфуд и алкоголь: стюардесса раскрыла список вредной перед полетом еды

Российская стюардесса привела список продуктов питания, которые могут принести вред организму пассажира и не рекомендуются к употреблению перед полетом. Соответствующий перечень еды она раскрыла в своем Instagram -аккаунте.

В первую очередь, считает бортпроводница, накануне авиапутешествия не стоит есть фастфуд и жареную пищу, так как при пребывании на высоте свыше пяти километров процесс пищеварения затрудняется — уменьшается поглощение воды и питательных веществ, а жиры усваиваются хуже.

Вдобавок следует избегать спиртных напитков ввиду того, что они вызывают сильное обезвоживание.

«В полете эффект усиливается, ведь в салоне всегда очень сухой воздух. В результате — головная боль, похмелье ни с того, ни с сего и пасмурное прибытие в пункт назначения», — пояснила автор поста.

В случае же, если алкоголь помогает пассажиру «успокоить нервы» перед рейсом, его употребление допускается, однако в ограниченных количествах и при условии, что турист запьет его обильным количеством воды или сока. При этом желающим поспать на борту не рекомендуется пить кофе и газированные напитки.

Наконец, накануне путешествия не стоит есть фрукты и овощи с большим содержанием клетчатки — так как они способствуют вздутию живота, — и чеснок, чтобы не вызывать неприязни со стороны попутчиков из-за сильного запаха.