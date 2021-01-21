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Российская стюардесса раскрыла список вредной перед полетом еды 

Lenta.ru 4 часа назад
Фастфуд и алкоголь: стюардесса раскрыла список вредной перед полетом еды
Фото: Lenta.ru
Российская стюардесса привела список продуктов питания, которые могут принести вред организму пассажира и не рекомендуются к употреблению перед полетом. Соответствующий перечень еды она раскрыла в своем Instagram-аккаунте.
В первую очередь, считает бортпроводница, накануне авиапутешествия не стоит есть фастфуд и жареную пищу, так как при пребывании на высоте свыше пяти километров процесс пищеварения затрудняется — уменьшается поглощение воды и питательных веществ, а жиры усваиваются хуже.
Вдобавок следует избегать спиртных напитков ввиду того, что они вызывают сильное обезвоживание.

«В полете эффект усиливается, ведь в салоне всегда очень сухой воздух. В результате — головная боль, похмелье ни с того, ни с сего и пасмурное прибытие в пункт назначения», — пояснила автор поста.

В случае же, если алкоголь помогает пассажиру «успокоить нервы» перед рейсом, его употребление допускается, однако в ограниченных количествах и при условии, что турист запьет его обильным количеством воды или сока. При этом желающим поспать на борту не рекомендуется пить кофе и газированные напитки.
Наконец, накануне путешествия не стоит есть фрукты и овощи с большим содержанием клетчатки — так как они способствуют вздутию живота, — и чеснок, чтобы не вызывать неприязни со стороны попутчиков из-за сильного запаха.
21 января сообщалось, что американская стюардесса Кэт Камалани, прославившаяся в социальных сетях, развеяла популярные мифы об обязанностях бортпроводниц. Так, в первую очередь, сотрудница авиакомпании отметила, что вопреки распространенному мнению, стюардессы не должны помогать пассажирам закидывать ручную кладь на багажную полку.
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