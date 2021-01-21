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Стюардесса развеяла популярные мифы об обязанностях бортпроводниц 

Lenta.ru 1 час назад
Американская стюардесса Кэт Камалани (Kat Kamalani), прославившаяся в социальных сетях, развеяла популярные мифы об обязанностях бортпроводниц. Своим опытом женщина поделилась на видео в TikTok-аккаунте.
Так, в первую очередь, сотрудница авиакомпании отметила, что вопреки распространенному мнению, стюардессы не должны помогать пассажирам закидывать ручную кладь на багажную полку.
«Дело в том, что мы не знаем, сколько весит ваш чемодан. Более того, многие компании даже не выплачивают компенсацию, если бортпроводница травмировалась, укладывая багаж на полку. Так что если вы сами не можете поднять вашу сумку, лучше вообще не проносите ее на борт», — пояснила она.
Кроме того, Камалани отметила, что члены экипажа не обязаны убирать самолет после рейса, поскольку для этого есть специальные сотрудники, которые быстро чистят салон и туалеты между перелетами.
Также бортпроводница подчеркнула, что в первую очередь стюардессы должны заботиться о безопасности путешественников, а не о том, как быстро подать им еду и напитки.
«Мы проходим восьминедельные курсы, и только два дня из них посвящены правилам подачи питания», — заключила она.
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