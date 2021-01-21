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Россиянка случайно прожила с турком полтора месяца и поделилась опытом 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Россиянка случайно прожила с турком полтора месяца и поделилась опытом
Фото: Ершова Марина / Яндекс.Дзен
Российская туристка, оказавшаяся в Турции на момент прекращения международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса, поселилась у турка и случайно прожила с ним полтора месяца. Своим опытом она поделилась в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественница уточнила, что вспышка COVID-19 буквально «заперла» ее в турецком городе Болу — рейсы на родину были прекращены, а многие местные отели перестали принимать иностранцев.
В результате россиянка обратилась за помощью к местным жителям в соцсетях, и лишь один мужчина, турок Фуркан, разрешил ей переночевать у него, а впоследствии — и вовсе остаться жить на неопределенный срок, так как в стране внезапно объявили строгий карантин.

«Хорошо, что с собой у меня был сухой паек из России — греча, сухая колбаса, ржаные сухари, конфеты и печенья. Мы вместе [с Фурканом] готовили блюда, делились рецептами, вечерами смотрели фильмы», — рассказала автор поста, уточнив, что общались они с турком на английском языке.

По ее словам, полтора месяца в режиме изоляции «пролетели как один миг».
Когда туристка почувствовала себя неловко из-за слишком долгого пребывания в гостях и решила переехать в Стамбул, Фуркан «по доброте душевной» уговаривал ее остаться, однако девушка была намерена впоследствии вернуться домой.

«Пришлось распрощаться, но с условием, что я обязательно жду его в гости в России либо сама как-нибудь приеду "погостить"», — заключила блогерша.

В ноябре россиянки сравнили поведение местных жителей различных курортов. По их мнению, мужчины в Сочи довольно улыбчивые и доброжелательные, в Турции они одаривают женщин комплиментами и вниманием, но чаще всего ничего хорошего за этим не стоит, а в Абхазии очень любят знакомиться, и при этом никогда не настаивают, получив отказ.
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