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Россиянин описал шведский стол в популярном отеле Сочи словами «больничная еда» 

Lenta.ru 3 часа назад
«Больничная еда»: россиянин описал шведский стол в отеле Сочи
Фото: TrueStory / YouTube
Россиянин отдохнул в популярном отеле Сочи и описал питание в нем словами «больничная еда». Своими наблюдениями мужчина поделился в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
По словам туриста, изначально в гостинице был заявлен шведский стол, однако еда больше походила на ту, что подают в столовой «бюджетного медучреждения».

«Мы честно попробовали питаться отельной едой, но выдержали всего один день такой "диеты". Все-таки мы приехали в отпуск, а не в ссылку», — пояснил он.

Путешественник уточнил, что на завтрак им давали самые дешевые сыры и колбасы, а также вареные сосиски, два вида каши и разогретые в микроволновке несвежие блины, которые приходилось есть со «сметанным продуктом».
«На обед отельная столовая предложила более широкий выбор блюд. Утренние сосиски порезали на кусочки и потушили вместе с капустой — получилось новое блюдо. Также добавились гарниры в виде гречки, разваренных макарон и картошки», — рассказал он, добавив, что дополнением к этому были «самые простые» супы и салаты и маленькие пельмени, заменявшие мясные блюда.
При этом «настоящее мясо» постояльцам предлагалось только вечером — на ужин гости могли взять вареную курицу.

«И хорошо, что мы узнали меню заранее и вечером смогли поужинать уже в другом месте — нам такой "диеты" хватило за глаза», — подытожил блогер.

В ноябре 2020 года российский турист, который провел отпуск в одном из санаториев Крыма, рассказал о еде и отдыхе по системе «все включено». По его словам, в целом кухня и меню в ресторане объекта размещения были разнообразными, около блюд стояли таблички с указанием диеты. На выдаче всегда было несколько видов салатов и закусок.
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