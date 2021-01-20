«Больничная еда»: россиянин описал шведский стол в отеле Сочи

Россиянин отдохнул в популярном отеле Сочи и описал питание в нем словами «больничная еда». Своими наблюдениями мужчина поделился в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

По словам туриста, изначально в гостинице был заявлен шведский стол, однако еда больше походила на ту, что подают в столовой «бюджетного медучреждения».

«Мы честно попробовали питаться отельной едой, но выдержали всего один день такой "диеты". Все-таки мы приехали в отпуск, а не в ссылку», — пояснил он.

Путешественник уточнил, что на завтрак им давали самые дешевые сыры и колбасы, а также вареные сосиски, два вида каши и разогретые в микроволновке несвежие блины, которые приходилось есть со «сметанным продуктом».

«На обед отельная столовая предложила более широкий выбор блюд. Утренние сосиски порезали на кусочки и потушили вместе с капустой — получилось новое блюдо. Также добавились гарниры в виде гречки, разваренных макарон и картошки», — рассказал он, добавив, что дополнением к этому были «самые простые» супы и салаты и маленькие пельмени, заменявшие мясные блюда.

При этом «настоящее мясо» постояльцам предлагалось только вечером — на ужин гости могли взять вареную курицу.

«И хорошо, что мы узнали меню заранее и вечером смогли поужинать уже в другом месте — нам такой "диеты" хватило за глаза», — подытожил блогер.