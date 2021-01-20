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Россиянка описала реальную обстановку на опустевшем острове Таиланда 

Lenta.ru 48 минут назад
Россиянка описала реальную обстановку на опустевшем острове Таиланда
Фото: Globallookpress.com
Российская туристка вместе с мужем улетела на популярный остров Пхукет в Таиланде, опустевший ранее из-за фейковой новости о вспышке коронавируса, и провела там зимние каникулы. Реальную обстановку на курорте Александра Толстова описала в беседе с порталом NGS.ru.
По ее словам, зоны международных вылетов в тайских аэропортах пустуют — там находится больше медиков, чем пассажиров, а также прекращена работа всей инфраструктуры.

«Полиции нет, пропусков тоже нет, наши документы никто ни разу не проверял, местные шикают, если ты без маски, везде санитайзеры, бесконтактные устройства для измерения температуры», — заметила Толстова.

Вдобавок на данный момент свободно большинство местных отелей, в том числе наивысшей категории, в результате чего руководство вынуждено снижать цены на размещение в 2–3 раза. При этом туристическая инфраструктура на Пхукете отчасти все же функционирует: работают немногие кафе, рестораны, барбершопы, суши-бары, массажные салоны, аптеки, магазины, спортзалы.
Путешественница подчеркнула, что сейчас большинство услуг упало в цене, а сервис при этом остается качественным, так как местные вынуждены бороться за каждого гостя. Помимо этого, по ее словам, ввиду снижения турпотока заметно очистилась тайская природа.
Толстова напомнила, что в настоящее время к поездке в Таиланд необходимо готовиться более тщательно: собрать представленный на сайте посольства перечень документов, заранее оплатить билеты и карантинный пакет, оформить страховку, сдать тест на COVID-19. При этом лететь в страну стоит не меньше чем на месяц, так как 15 дней отпуска туристам придется провести в условиях обязательной изоляции.
24 декабря прошлого года сообщалось, что остров Пхукет в Таиланде опустел из-за фейка о вспышке коронавируса. Население острова впало в панику из-за нескольких постов в Facebook о том, что инфекцию выявили у родителей ученика одной из местных школ. После этого в сети появилось другое сообщение, в котором говорилось уже о 21 случае инфицирования.
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Новости путешествий , Новосибирский городской сайт
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