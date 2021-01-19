Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео 

Lenta.ru 4 часа назад
Туристы запечатлели на видео обледенение самого большого водопада на полуострове Крым из-за низкой температуры воздуха. Ролик, снятый очевидцами, публикует Instagram-аккаунт @crimea24new, освещающий события в регионе.
На записи видно, что водопад Учан-Су, расположенный в шести километрах от Ялты, превратился в ледяной каскад — вместо воды на скалистом склоне образовались сосульки, а у подножия лежит снег.
Соответствующими снимками начали делиться в Instagram и другие посетители достопримечательности. При этом некоторые туристы под другими публикациями отметили, что такое явление не редкость, и через пару дней водоем может оттаять.
В октябре 2020 года в Крыму пересох самый высокий водопад Учан-Су. Очевидцы сняли произошедшее на видео и поделились записью в сети. На кадрах ролика запечатлена каменистая сухая скала, на которой полностью отсутствуют потоки воды.
Последние новости
Кремль прокомментировал ситуацию с Навальным Кремль прокомментировал ситуацию с Навальным США ввели новые санкции против «Северного потока-2» США ввели новые санкции против «Северного потока-2» «Газпром» впервые заговорил о провале «Северного потока-2» «Газпром» впервые заговорил о провале «Северного потока-2»
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
00:55
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
Новости путешествий
Что происходило внутри самого густонаселенного города
04:34
Что происходило внутри самого густонаселенного города
Заграница
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
10:11
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
Заграница
Самые страшные аттракционы в мире
11:28
Самые страшные аттракционы в мире
Заграница
Туристы сняли на видео мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео мощную лавину
Новости путешествий
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
03:07
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
Заграница
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
03:04
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
Заграница
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
13:23
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
Заграница
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
14:44
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
Заграница
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
10:10
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение