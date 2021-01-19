Туристы запечатлели на видео обледенение самого большого водопада на полуострове Крым из-за низкой температуры воздуха. Ролик, снятый очевидцами, публикует Instagram -аккаунт @crimea24new, освещающий события в регионе.

На записи видно, что водопад Учан-Су, расположенный в шести километрах от Ялты, превратился в ледяной каскад — вместо воды на скалистом склоне образовались сосульки, а у подножия лежит снег.

Соответствующими снимками начали делиться в Instagram и другие посетители достопримечательности. При этом некоторые туристы под другими публикациями отметили, что такое явление не редкость, и через пару дней водоем может оттаять.