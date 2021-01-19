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Стало известно о массовых отменах поездок россиян в Турцию из-за коронавируса 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне отменяют поездки в Анталию из-за закрытия бассейнов и спа
Фото: Kaan Soyturk / Reuters
Российские туроператоры сообщили о массовых отменах путевок в турецкий курортный город Анталия из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом стало известно порталу «Турпром».
По информации нескольких турфирм, закрытие спа-центров, прогреваемых бассейнов и подъемников на горнолыжных курортах почти полностью «обвалило спрос» на отдых в Турции в зимнее время.
Из-за низкой загруженности о снятии рейсов в Анталию до конца марта объявила, в частности, компания Anex Tour. Также перелеты из регионов приостановил и «Пегас», оставив только три рейса из Москвы.

«Программы в Анталию свернуты практически у всех туроператоров. Самая главная причина — то, что Турция сейчас не ждет иностранных туристов в принципе, не только россиян», — пояснил гендиректор сети турагентств «Розовый Слон» Александр Мкртчян.

Как уточнил эксперт, экскурсионные программы в Стамбул, Каппадокию, а также Измир по-прежнему остаются открытыми. Тем не менее, считает он, спрос на них мог снизиться из-за обязательного теста на коронавирус, который теперь при поездке в Турцию приходится сдавать каждому туристу.
В новогоднюю ночь в центральных частях турецких городов, в том числе Стамбула, действовал комендантский час как для местных жителей, так и для туристов.
Кроме того, 28 декабря в Турции вступили в силу введенные властями ограничения для всех путешественников, прибывающих в страну из-за рубежа. В частности, все пассажиры при пересечении границы на авиационном транспорте будут должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, выполненный ПЦР-методом. Введенные меры будут действовать до 1 марта 2021 года.
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