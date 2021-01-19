Россияне отменяют поездки в Анталию из-за закрытия бассейнов и спа

Российские туроператоры сообщили о массовых отменах путевок в турецкий курортный город Анталия из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом стало известно порталу «Турпром».

По информации нескольких турфирм, закрытие спа-центров, прогреваемых бассейнов и подъемников на горнолыжных курортах почти полностью «обвалило спрос» на отдых в Турции в зимнее время.

Из-за низкой загруженности о снятии рейсов в Анталию до конца марта объявила, в частности, компания Anex Tour. Также перелеты из регионов приостановил и «Пегас», оставив только три рейса из Москвы.

«Программы в Анталию свернуты практически у всех туроператоров. Самая главная причина — то, что Турция сейчас не ждет иностранных туристов в принципе, не только россиян», — пояснил гендиректор сети турагентств «Розовый Слон» Александр Мкртчян.

Как уточнил эксперт, экскурсионные программы в Стамбул, Каппадокию, а также Измир по-прежнему остаются открытыми. Тем не менее, считает он, спрос на них мог снизиться из-за обязательного теста на коронавирус, который теперь при поездке в Турцию приходится сдавать каждому туристу.

В новогоднюю ночь в центральных частях турецких городов, в том числе Стамбула, действовал комендантский час как для местных жителей, так и для туристов.