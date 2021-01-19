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Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься 

Катерина Саломе 4 часа назад
На индонезийском острове Бали зафиксированы случаи, когда полиция наказывает туристов за несоблюдение направленных против распространения COVID-19 мер. Представители правоохранительных органов заставляют нарушителей выполнять физические упражнения. Ролик опубликован ABC News.
На видео запечатлено, как полицейские задерживают несколько человек, которые едут на байках без защитных масок. За такое правонарушение блюстители порядка заставляют молодых людей отжиматься прямо посреди улицы.

«Большинство [правонарушителей] не применяли средства индивидуальной защиты или не носили их должным образом»,

— разъяснил глава местной службы правопорядка Густи Агунг Керта Сурьянегара.
Примечательно, что туристам за несоблюдение правил безопасности не выписывают штрафы.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что туристы сняли на видео мощную лавину.
Новости путешествий , Видео , МВД , телеканал АВС
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