Финляндия и Норвегия ужесточили правила въезда туристов

Две страны Северной Европы — Финляндия и Норвегия — с 18 января года ужесточили правила въезда в эти страны иностранных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Власти Норвегии также приняли решение тестировать туристов сразу по прибытии на пограничных переходах — в аэропортах, морских терминалах и на автомобильных КПП. Ранее въезжающие в страну граждане были обязаны сдать тест на COVID-19 в течение 24 часов.

В аэропорту Хельсинки, на паромах и в автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией запущено обязательное тестирование на COVID-19 всех прибывающих из-за рубежа туристов. Отмечается, что тестирование в двух странах будет бесплатным.