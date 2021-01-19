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Две европейские страны ужесточили правила въезда туристов 

ИА Regnum 27 минут назад
Финляндия и Норвегия ужесточили правила въезда туристов
Фото: Depositphotos
Две страны Северной Европы — Финляндия и Норвегия — с 18 января года ужесточили правила въезда в эти страны иностранных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Власти Норвегии также приняли решение тестировать туристов сразу по прибытии на пограничных переходах — в аэропортах, морских терминалах и на автомобильных КПП. Ранее въезжающие в страну граждане были обязаны сдать тест на COVID-19 в течение 24 часов.
В аэропорту Хельсинки, на паромах и в автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией запущено обязательное тестирование на COVID-19 всех прибывающих из-за рубежа туристов. Отмечается, что тестирование в двух странах будет бесплатным.
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