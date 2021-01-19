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Стюардесса раскрыла риск применения антисептика перед досмотром в аэропорту 

Lenta.ru 3 часа назад
Стюардесса объяснила, почему из-за антисептика тщательнее проверяют багаж
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Российская стюардесса раскрыла риски применения антисептических средств перед досмотром сотрудниками служб безопасности в аэропорту. Соответствующей информацией она поделилась в Instagram-аккаунте.
В частности, бортпроводница рассказала, что сама была задержана на одном из пропускных пунктов авиагавани после того, как обработала поверхность своего чемодана салфеткой с дезинфицирующим составом — багаж начали проверять специальным прибором.
«На вашем чемодане обнаружена подозрительная химическая субстанция. Мы должны будем провести дополнительный досмотр», — сообщили работники службы, вдобавок также досмотрев саму сотрудницу авиакомпании, которая в свою очередь была уверена, что техника вышла из строя.
В результате аппарат все же не отреагировал ни на одну вещь внутри сумки стюардессы и, связавшись с менеджером, сотрудники аэропорта в конце концов отпустили девушку.
«Видимо, моя адекватность и тот факт, что перед выходом я протерла чемодан антибактериальной салфеткой (которая так некстати попалась мне на глаза в номере), убедил службу безопасности в отсутствии у меня коварных намерений», — заключила автор поста, добавив, что это будет уроком для нее на будущее в особенности в условиях пандемии коронавируса.
19 января стюардесса авиакомпании TUI Хувайда Максвелл раскрыла несколько секретов комфортного ношения маски в полете во время пандемии коронавируса. В первую очередь бортпроводница посоветовала всем пассажирам использовать тканевые защитные средства на длительных перелетах и не забывать менять их каждые три-четыре часа.
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