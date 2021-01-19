Стюардесса рассказала, как правильно носить маски в полете

Стюардесса авиакомпании TUI Хувайда Максвелл (Huwaida Maxwell) раскрыла несколько секретов комфортного ношения маски в полете во время пандемии коронавируса. Ее слова приводит издание Mirror.

В первую очередь бортпроводница посоветовала всем пассажирам использовать тканевые защитные средства на длительных перелетах и не забывать менять их каждые три-четыре часа.

Кроме того, сотрудница авиакомпании призналась, что всегда стирает свою личную маску с кондиционером для белья, чтобы от нее исходил приятный запах. Тем не менее, уточнила девушка, на работе им приходится надевать хирургические маски, которые нужно постоянно менять.

Максвелл также рассказала, что сейчас членам экипажа приходится разговаривать громче и четче из-за защитных средств на лице. Кроме того, сейчас стюардессы стараются использовать язык тела, а также учатся улыбаться глазами.