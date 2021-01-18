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У обезьян на Бали обнаружили хитрую схему обмана туристов 

Lenta.ru 58 минут назад
У обезьян на Бали обнаружили хитрую схему обмана туристов
Фото: Lenta.ru
Длиннохвостые обезьяны, обитающие на индонезийском острове Бали, владеют своеобразной хитрой схемой обмана туристов. К такому выводу пришли исследователи Летбриджского университета в Канаде, пишет The Guardian.
Специалисты обнаружили, что обезьяны научились понимать, какие предметы представляют особенную ценность для людей, и используют эту информацию ради собственной выгоды: в частности, воруют вещи с целью получить от жертв «выкуп» в виде корма.
Согласно информации ученых, животные чаще всего крадут мобильные телефоны, кошельки или очки, а вдобавок способны требовать больше еды за возврат такой «добычи». В меньшей степени их интересуют, к примеру, пустые чехлы для фототехники.

«Грабеж и обмен — проявление культурной компетентности обезьян. Такое поведение — результат социальной адаптации, оно отмечается уже как минимум 30 лет в данной популяции», — заметил доцент психологии Жан-Батист Лека (Jean-Baptiste Leca).

Эксперты наблюдали за поведением обезьян в течение 273 дней и также выяснили, что процесс «торговли» с ними занимает у туристов немного времени — на самую долгую «сделку» однажды ушло 25 минут, включая 17 минут «переговоров».
22 августа прошлого года сообщалось, что обезьяны на Бали обокрали российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Инцидент произошел возле храма Улувату. Артистка рассказала, что обезьяна запрыгнула ей на голову, сняла очки от дизайнера Jimmy Choo и сгрызла.
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Новости путешествий , Ольга Бузова , The Guardian
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