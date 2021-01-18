Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Выжившие после схода лавины на Домбае рассказали о произошедшем 

Вечерняя Москва 25 минут назад
В понедельник днем, 18 января, на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара на Домбае обрушился пласт снега. Лавина накрыла два пункта проката горнолыжного снаряжения и задела кафе. «Вечерняя Москва» поговорила с теми, кому удалось самостоятельно выбраться из снежного завала, а также с очевидцами произошедшего.
После схода лавины шесть человек смогли выбраться из-под снега. Среди них оказался и Вадим Анин, который вместе со своей женой попал под «снежную волну». Как он рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», для них страшное происшествие обошлось без травм и помощи медиков.

— Нас накрыло с головой, но, видимо не так сильно. Потому что мне и супруге удалось самостоятельно, без помощи спасателей выкарабкаться из-под завала. Мы как раз из шестерки тех, которые сами выползли наверх, — сказал он.

По признанию Анина, он и его супруга отделались лишь небольшим испугом и отныне считают 18 января днем своего второго рождения:

— Мы чудом выжили, как подумаю, что могли сейчас придавленные снегом лежать без дыхания, сразу страх берет. Но самочувствие в норме, помощь врачей не нужна, — признался собеседник «ВМ».

Еще один очевидец схода лавины Петр Шутов рассказал корреспонденту «ВМ», что при падении снежных «глыб» он и его друзья, которые спускались с горки, слышали взрывы, похожие на выстрелы.
По его словам, когда они спускались с приятелями с возвышенности, они услышали порядка трех взрывов.

— Где-то минут через 20 сошла лавина, — сказал Шутов.

Он также подчеркнул, что в настоящее время поиски людей продолжаются. Собеседник «ВМ» подчеркнул, что спасатели хотят завершить поисковые работы до наступления сумерек. Оказанием помощи потерпевшим занимаются также представители экстренных служб.
Местный житель Нурлан Ибрагимов рассказал корреспонденту «ВМ», что к 16 часам вечера по Москве спасателям удалось найти двух пострадавших и оказать им необходимую помощь. Об этом ему сообщил сам владелец пункта проката в Домбае, где сошла лавина.
Согласно последним данным, шесть человек смогли выбраться самостоятельно, один человек погиб, еще одну женщину нашли живой. Предположительно, под лавиной могут оставаться еще около четырех человек.
Спасательная операция после обрушения лавины в поселке Домбай Карачаево-Черкесии продолжается. Однако, как сообщает региональное МЧС, работы осложняет непогода. В поисках пострадавших задействованы 233 человека, привлечено 28 единиц техники. В регионе создан оперативный штаб, открыта горячая линия 8 (878) 226-01-00.
Причины произошедшего выясняются. По данным ряда СМИ, сход лавины мог быть принудительным.
Вечерняя Москва: последние новости
Финляндия введет дополнительные ограничения на въезд в страну Финляндия введет дополнительные ограничения на въезд в страну Росстат заявил о подорожании овощей в первые дни 2021 года Росстат заявил о подорожании овощей в первые дни 2021 года Вопрос о паспортах вакцинации для международных туристов обсудят в ВОЗ Вопрос о паспортах вакцинации для международных туристов обсудят в ВОЗ
Комментарии
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
10:11
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
Заграница
Самые страшные аттракционы в мире
11:28
Самые страшные аттракционы в мире
Заграница
Туристы сняли на видео мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео мощную лавину
Новости путешествий
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
03:07
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
Заграница
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
03:04
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
Заграница
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
13:23
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
Заграница
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
14:44
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
Заграница
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
10:10
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
Заграница
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
10:10
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
Новости путешествий
Самые опасные провалы в путешествиях
15:41
Самые опасные провалы в путешествиях
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение