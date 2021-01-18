Где планируют ввести иммунные паспорта 

Информация о введении иммунных паспортов для выезда за границу смутила многих россиян. "Рамблер" выяснил, в каких странах планируют ввести пропускной режим.

Иммунный паспорт — это документ, в котором указывают наличие в крови антител к коронавирусу. В некоторых случаях такой паспорт может стать условием для въезда в ту или иную страну. Об этом, например, активно думают главы европейских странах. Внутри страны паспорт может стать условием для ослабления карантинных мер.

Глава Башкирии объявил о планах выдавать жителям антиковидные паспорта. Документ получат те, кто переболел или вакцинировался. Плюс в том, что при наличии такого паспорта люди смогут свободно передвигаться и посещать кафе и музеи.

Однако в мире мнения о введении иммунных паспортов рознятся. Евросоюз допускает использование только американской вакцины, но в таком случае жителям России придется делать сразу две вакцины. Греция, в свою очередь, предложила Евросоюзу создать единую систему паспортов вакцинации.

Это предложение основано на эстонском соглашении о разработке цифровых иммунных паспортов, которые позволят осуществлять трансграничный обмен данными о вакцинации.

Сергей Вознесенский. При этом многие лидеры мнений, в том числе врачи, говорят о том, что принудительная вакцинация ставит под вопрос тему конфиденциальности данных и прав человека. Также далеко не все верят в эффективность подобных документов. Об этом в интервью "Аргументам и фактам" сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН

"Вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты. Все равно будет какой-то процент неэффективности. Далее, никто не отменял изменчивость вируса. Вполне возможно, что вирус будет меняться, и те вакцины, которые сделали сейчас, будут неэффективны через два года", — заявил врач.

О заинтересованности в использовании цифровых паспортов здоровья уже заявили 15 стран, в том числе Италия, Франция, Нидерланды, Испания, Португалия, Швеция, США, Индия, ЮАР, ОАЭ, Мексика. Для этих стран будут изготовлены 50 миллионов паспортов Covi-Pass.