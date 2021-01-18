Финляндия будет закрыта для туристов и ограничит въезд в страну 

Финляндия не откроется для туризма в ближайшее время, правительство страны в пятницу планирует ещё больше ограничить въезд в страну, рассказала в понедельник РИА Новости представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом , Индией и Катаром с 27 января.

"Финляндия определенно не откроется для туризма в ближайшем будущем. Напротив, в эту пятницу наше правительство планирует принять решение о новых ограничениях на въезд в Финляндию. Разрешены только необходимые деловые поездки и перевозка грузов", — отметила Костинен.

На текущий момент ограничения на перемещение через границу Финляндии действуют до 9 февраля.