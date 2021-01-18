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Финляндия будет закрыта для туристов и ограничит въезд в страну 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Финляндия будет закрыта для туристов и ограничит въезд в страну
Фото: Прайм
Финляндия не откроется для туризма в ближайшее время, правительство страны в пятницу планирует ещё больше ограничить въезд в страну, рассказала в понедельник РИА Новости представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен.
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.
"Финляндия определенно не откроется для туризма в ближайшем будущем. Напротив, в эту пятницу наше правительство планирует принять решение о новых ограничениях на въезд в Финляндию. Разрешены только необходимые деловые поездки и перевозка грузов", — отметила Костинен.
На текущий момент ограничения на перемещение через границу Финляндии действуют до 9 февраля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости путешествий , МВД , РИА Новости
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