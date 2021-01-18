Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Часто путешествующая россиянка назвала страны с самыми «приставучими» мужчинами 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Россиянка назвала страны с самыми «приставучими» мужчинами
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, часто путешествовавшая по мусульманским арабским странам, рассказала, что именно их жители оказывались самыми «приставучими». Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь автор публикации привела в пример Египет и уточнила, что большая часть отдыхающих жалуется не только на персонал в отелях, но также на мужчин за их пределами.
«У меня был случай, когда сотрудник отеля оказывал различные знаки внимания прямо на пляже. Я выбрала шезлонг на краю пляжа, подальше от отдыхающих с детьми и спокойно себе загорала. Тут появился уборщик и начал присвистывать, призывно смотреть — в общем, всячески пытался привлечь внимание», — пояснила девушка, добавив, что в итоге ей пришлось переместиться на другой лежак.
Кроме того, блогерша упомянула Тунис, в котором на экскурсии в пустыне арабы, предоставлявшие верблюдов для катания, предлагали девушкам встретиться вечером.
Также среди государств с наиболее «приставучими» мужчинами она назвала Бахрейн — там, по словам путешественницы, во время ее прогулок по улице рядом останавливались водители машин и что-то предлагали.
«Но, скорее всего, за рулем в этих случаях были не местные жители. Дело в том, что в Бахрейне очень много гастарбайтеров. Страна богатая и сюда приезжают на заработки из других, менее обеспеченных стран», — подытожила она.
В ноябре 2020 года россиянки сравнили поведение местных жителей курортов. По их мнению, мужчины в Сочи довольно улыбчивые и доброжелательные, в Турции они одаривают женщин комплиментами и вниманием, но чаще всего ничего хорошего за этим не стоит, а в Абхазии очень любят знакомиться, и при этом никогда не настаивают, получив отказ.
Видео дня. Почему город для миллионеров оказался заброшен
Последние новости
ВОЗ предупредила мир о грани катастрофы ВОЗ предупредила мир о грани катастрофы Путин поручил разобраться с трудовыми мигрантами Путин поручил разобраться с трудовыми мигрантами Лавров ответил на заявления Запада о Навальном Лавров ответил на заявления Запада о Навальном
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
10:11
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
Заграница
Самые страшные аттракционы в мире
11:28
Самые страшные аттракционы в мире
Заграница
Туристы сняли на видео мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео мощную лавину
Новости путешествий
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
03:07
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
Заграница
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
03:04
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
Заграница
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
13:23
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
Заграница
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
14:44
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
Заграница
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
10:10
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
Заграница
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
10:10
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
Новости путешествий
Самые опасные провалы в путешествиях
15:41
Самые опасные провалы в путешествиях
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение