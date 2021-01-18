Мужчина прожил три месяца в аэропорту из-за коронавируса

Калифорниец незаконно прожил три месяца в международном аэропорту Чикаго из-за боязни коронавируса. Об этом сообщает Chicago Tribune.

По информации издания, 36-летний Адитья Сингх скрывался в охраняемой зоне аэропорта О'Хара, используя потерянный сотрудником аэропорта бейдж. Мужчина заявил в суде, что боялся лететь в родной Лос-Анжелес из-за COVID-19. Сингх рассказал, что другие пассажиры давали ему еду.

Мужчина обвиняется в преступном проникновении в запрещенную зону аэропорта и краже имущества. Защита настаивает, что несмотря на необычные обстоятельства дела действия Сингха не носили насильственного характера. Мужчина имеет степень магистра в области гостеприимства, но является безработным.