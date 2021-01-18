Мощная волна внезапно обрушилась на россиян в Сочи 

«Зачем так делать! И так видим постоянно смерти из-за такой глупости. Жизнь не учит совсем! Опасностей не чувствуют такие люди, в такую погоду играться у моря!», «Сегодня действительно море такое "агрессивное"… причем сильная волна накатывает как-то неожиданно. Сначала слегка волнуется, как бы усыпляя бдительность играющих со стихией, а потом показывает свою мощь во всей красе…», «Господи, ну почему люди ищут приключение на свою голову. Сердце чуть не остановилось», — писали они в комментариях.