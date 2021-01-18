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Россиянин перечислил волнующие турок вопросы к русским 

Lenta.ru 4 часа назад
Россиянин перечислил волнующие турок вопросы к русским
Фото: Lenta.ru
Российский турист, путешествующий вместе со своей девушкой по Турции, перечислил главные вопросы, волнующие местных жителей, к русским. Своими наблюдениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь, по его словам, турки чаще всего интересовались семейным положением пары.

«Это самый первый вопрос, который задают нам все! Хоть мы и не женаты, приходится отвечать, что женаты. Мало ли, что там у человека в голове», — пояснил автор поста.

Кроме того, жители Турции нередко спрашивают у туристов из России, пьют ли они водку, ссылаясь на популярные стереотипы, а также пытаются выяснить, в каком состоянии находится на данный момент российская экономика и какова в стране ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Наконец, еще один популярный вопрос к россиянам, как правило, связан с их отношением к главе государства Владимиру Путину.

«В ответ спрашиваю про [турецкого лидера Реджепа Тайипа] Эрдогана. Часть турков отвечает, что им нравится их президент, а другая часть очень недовольна», — заметил блогер.

В целом же, по его словам, турки искренне интересовались мнением туристов и «ничего плохого не говорили про Россию и даже не намекали».
13 января сообщалось, что россиянка, временно переехавшая в Турцию на зимовку, раскрыла правду о жизни в стране и рассказала об истинном отношении местных жителей к русским. По словам девушки, мнение о том, что турки не любят приезжих из России, не соответствует действительности, и негативно относиться жители Турции могут к «конкретным русским» — к примеру, к женщинам, разбивающим семьи, излишне шумным соседям или же хитрым гидам, отбирающим работу у местных.
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Новости путешествий , Владимир Путин , Яндекс
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