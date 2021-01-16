ТАСС со ссылкой на посольство России в Танзании сообщил о том, что российские туристы не пострадали во время пожара в отеле на Занзибаре в ночь на 16 января 2021 года.

«Согласно имеющейся у нас информации, пострадавших среди граждан РФ нет», — прокомментировал ситуацию российский дипломат. Россияне начали звонить в посольство рано утром, но об угрозе для жизни сведений не поступало. Сейчас туристы размещены в новых отелях — в рамках соглашения с туристической компанией.

Напомним, что пожар произошел в отеле TUI Blue Bahari Zanzibar, где находились около 200 туристов. Позже огонь распространился на Ocean Paradise, соседнюю гостиницу. Очевидцы опубликовали на YouTube и в соцсетях видеозаписи с пожаром.