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Снегопад в московском регионе: задержано и отменено более 20 авиарейсов 

Мир24 10 часов назад
В московских аэропортах задержано и отменено более 20 авиарейсов
Фото: РИА Новости
Более 20 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах. Столица в субботу стоит в семибалльных пробках. Уже выпало почти 15 сантиметров осадков, и в ближайшие сутки снежный покров подрастет еще на семь сантиметров, передает телеканал «МИР 24».
Третьи сутки сильнейшего снегопада в Москве и Подмосковье. Водителей просят отказаться от поездок на личном авто. Коммунальщики и дорожные службы работают без перерыва. В первую очередь расчищают тротуары, остановки общественного транспорта и подходы к метро.
Городской транспорт в Москве работает без сбоев. Как сообщают власти, на полную расчистку улиц потребуется порядка трех дней.
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