В московских аэропортах задержано и отменено более 20 авиарейсов

Более 20 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах. Столица в субботу стоит в семибалльных пробках. Уже выпало почти 15 сантиметров осадков, и в ближайшие сутки снежный покров подрастет еще на семь сантиметров, передает телеканал «МИР 24».

Третьи сутки сильнейшего снегопада в Москве и Подмосковье. Водителей просят отказаться от поездок на личном авто. Коммунальщики и дорожные службы работают без перерыва. В первую очередь расчищают тротуары, остановки общественного транспорта и подходы к метро.

Городской транспорт в Москве работает без сбоев. Как сообщают власти, на полную расчистку улиц потребуется порядка трех дней.