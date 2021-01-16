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Россия возобновит авиасообщение с рядом стран 

Lenta.ru и ещё 9 2 часа назад
Россия возобновит авиасообщение с рядом стран
Фото: Lenta.ru
Россия с 27 января возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Рейсы в эти страны будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю. Так, в Ханой (Вьетнам), Дели (Индия), Хельсинки (Финляндия) — два раза в неделю, а в Доху (Катар) — три раза. Помимо этого, в Хельсинки будет следовать самолет и из Санкт-Петербурга, тоже дважды в неделю.
Решение о частичном взаимном возобновлении полетов было принято с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных регионах.
Ранее стало известно, что несколько авиакомпаний осуществляли перелеты из России в Великобританию вопреки запрету на пассажирские авиаперевозки, введенному между странами после обнаружения британского штамма коронавируса.
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