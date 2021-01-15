ВОЗ прокомментировала идеи вакцинных паспортов 

Во Всемирной организации здравоохранения не видят необходимости в том, чтобы требовать от путешественников доказательство о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе организации по итогам заседания Комитета по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19.

ВОЗ объяснила это тем, что пока неизвестно, насколько вакцины влияют на передачу вируса от одного человека к другому. Также на сегодняшний день количество доступных вакцин ограничено.

Стоит отметить, что идея вакцинных паспортов сейчас также обсуждается многими другими странами. А на российском портале госуслуг с 1 января заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса.

Ранее «Рамблер» писал о том, что туроператоры обсудили подорожание билетов в Крым в 2021 году.