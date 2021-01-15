В ВОЗ высказались по поводу идеи вакцинных паспортов 

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят необходимости в том, чтобы требовать от прибывающих путешественников доказательство о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе организации по итогам заседания Комитета по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19.

В ВОЗ высказались, что такая рекомендация обусловлена тем, что пока неизвестно, насколько вакцины влияют на передачу вируса от одного человека к другому. Кроме того, количество доступных вакцин весьма ограниченно в настоящее время.

Идея использования специальных вакцинных паспортов, которые бы свидетельствовали о том, что человек привился от коронавируса, сейчас изучается многими странами.