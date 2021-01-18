Треть горнолыжников предпочитают спокойные трассы

Каждый пятый россиянин (22%) собирается в этом сезоне кататься на горных лыжах, выяснили « Сбербанк страхование» и портал «Рамблер», опросив 14 тыс. человек в начале января. Две трети из них предпочтут российские трассы, желательно не очень сложные.

68% респондентов, которые этой зимой планируют поехать (или уже съездили в новогодние каникулы) на горнолыжные курорты, предпочитают кататься на родных склонах. Самой большой популярностью у них пользуется сочинская Красная Поляна: сюда едет 23% российских горнолыжников. 14% опрошенных выбрали Шерегеш, по 9% приходится на Домбай и Эльбрус. 32% горнолыжников несмотря ни на что собираются отправиться на зарубежные курорты, а 13% отменили поездки из-за опасения заразиться коронавирусом.

68% опрошенных отмечают, что кататься в этом сезоне для них слишком накладно. При этом разброс сумм, которые респонденты готовы потратить на горнолыжную поездку, достаточно велик. Так, 28% планируют заплатить за одного горнолыжника не более 30 000 рублей (это самый распространённый ответ), и почти столько же (25%) готовы потратить более 150 000 рублей. Ещё 17% хотели бы уложиться в 30 000–50 000 рублей на человека, 11% называют сумму в 50 000–70 000 рублей, 10% — 70 000–100 000 рублей.

Более трети (37%) россиян предпочитают спокойное катание по зелёным или синим трассам, желательно с инструктором. Четверть (25%) любят побыстрее и покруче, выбирая чёрные трассы. Ещё столько же (27%) называют себя «горнопляжниками», то есть людьми, которые больше гуляют по горам или сидят в кафе на склоне, чем катаются.

11% горнолыжников, как следует из нашего опроса, любят экстремальное катание — фрирайд, хелиски и прочее. Специально для них мы разработали доступную в СберБанк Онлайн опцию «Экстремальный спорт» по программе «Страхование путешественников». Такой полис покроет лечение и транспортировку в случае травмы для катающихся на немаркированных трассах, а также все риски по пакету «Спортивный». Однако страховой полис актуален и для тех, кто предпочитает спокойное катание, поскольку неприятности случаются на любых склонах. Согласно опросу, лёгкие повреждения (синяки, ушибы и т. д.) получали 43% горнолыжников, у 7% были серьёзные травмы, а 5% ломают что-нибудь практически каждый сезон.

Катрин Соомре

Директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка

Пакет «Спортивный» от «Сбербанк страхование» покрывает не только медицинскую помощь горнолыжникам и сноубордистам, но и расходы на покупку, аренду или ремонт спортивного оборудования в пределах лимитов возмещения, а также помогает вернуть стоимость ски-пасс, если человек не катается какое-то время из-за болезни, травмы или схода лавины. Средняя стоимость пакета «Спортивный» — около 1 000 рублей, оформить его можно в СберБанк Онлайн.