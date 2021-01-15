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Предсказано подорожание билетов на самый популярный курорт России в 2021 году 

Lenta.ru 2 часа назад
Туроператоры предсказали подорожание авиабилетов в Крым
Фото: РИА Новости
Российские туроператоры обсудили возможное подорожание в текущем году авиабилетов в Крым, ранее признанный самым популярным отечественным курортом. Своими предположениями эксперты поделились с порталом TourDom.ru.

«Авиакомпании не будут всю жизнь работать в условиях форс-мажора и кормить нас дешевыми авиабилетами», — предсказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, рост цен на 20 процентов на перелеты в республику наблюдается уже сейчас — самый бюджетный вариант, к примеру, с 15 по 25 июля, обойдется путешественнику в десять тысяч рублей, в то время как в аналогичный период прошлого года стоимость составляла 7,5 тысячи рублей.
В свою очередь исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин считает, что цены на авиабилеты в Крым во многом будут зависеть от конкуренции между направлениями, а также общей ситуации баланса спроса и возможных «антиковидных» ограничений.
Наконец, в компании АЛЕАН отмечают, что на данный момент предпосылок к значительному повышению стоимости перелета на полуостров нет. «В 2020 году тарифы на перевозку были максимально низкими. В этом году все будет зависеть от спроса», — заключили специалисты.
11 января сообщалось, что стоимость самой дорогой путевки в Крым в 2020 году составила чуть больше миллиона рублей. В цену входил перелет бизнес-классом, индивидуальный трансфер и проживание в пятизвездочном отеле Mriya Resort & SPA на 18 ночей.
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Новости путешествий , Сергей Толчин , Сергей Ромашкин
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