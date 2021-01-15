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Привитая от коронавируса женщина устроила истерику в самолете 

Lenta.ru 2 часа назад
Привитая вакциной от коронавируса пассажирка American Airlines устроила истерику в самолете и попала на видео. Ролик и подробности инцидента публикует телеканал Fox 8.
Во время рейса из Шарлотт в Вашингтон неизвестная женщина начала ругаться на пассажиров после того, как один из них попросил ее правильно надеть маску на нос. Как утверждала путешественница, она уже переболела коронавирусом, а также сделала прививку, и маска мешала ей дышать.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как туристка встает со своего кресла и кричит попутчикам, что им всем нужно восстать. Как только лайнер приземлился в Вашингтоне, нарушительницу задержала полиция, пассажиры проводили ее из самолета аплодисментами.
Ролик также был размещен в Twitter и пользователи разделились в мнениях по поводу поступка американки.

«Она говорит правду! Маски не помогают во время полетов. Используйте ваш мозг. Если я могу учуять неприятный запах в ней, поверьте, эта маска не помогает», — высказался один читатель.

«Интересно, все те люди, у которых есть проблема с ношением масок, вы пристегиваете ремень безопасности? Наносите ли солнцезащитный крем? Я не понимаю, в чем проблема, чтобы надеть маску. Я никогда не слышал, чтобы люди говорили, что ношение одежды нарушает их права. Но вот маски нарушают», — ответила другая комментаторша.
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