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Туристка застряла в отеле на карантине и начала продавать голые фото в сети 

Lenta.ru 4 часа назад
Туристка застряла в отеле на карантине и начала продавать голые фото в сети
Фото: @leilaburate
Туристка из Бразилии, прилетевшая в Австралию и застрявшая в местном отеле на карантине, начала продавать свои обнаженные снимки через сервис OnlyFans. Об этом сообщает Daily Mail.
27-летняя Лейла Бурате (Leila Burate) прибыла в Брисбен еще в конце декабря 2020 года и сразу была помещена на 14-дневную изоляцию в гостиницу Grand Chancellor. Спустя две недели, когда девушка должна была выйти из-под карантина, ее оповестили о том, что ей снова придется просидеть две недели взаперти, но уже в другом отеле.
Чтобы немного подзаработать, Бурате начала фотографироваться голышом и в нижнем белье, а затем выкладывать снимки в сеть.

«Я создала страницу на OnlyFans еще 3 января, в начале моего первого карантина. Эту идею предложил мне мой друг, и отсюда все началось. Мы обсудили это с моим парнем Фабианом, и он полностью меня поддержал», — поделилась бразильянка.

Как стало известно изданию, аккаунт девушки становится все популярнее с каждым днем и уже вошел в топы на сайте. Тем не менее, туристка поделилась, что ей не хватает социального общения и она устала быть взаперти.

«Что ж, удачи мне. По крайней мере, у меня есть тренировки, Netflix и OnlyFans», — подытожила она.

В декабре 2020 года стало известно, что европейские стюардессы массово занялись продажей откровенных фотографий из-за сокращения рейсов во время пандемии коронавируса. По данным журналистов, руководство авиакомпаний British Airways, Ryanair и EasyJet начало служебную проверку после того, как их сотрудницы принялись заводить аккаунты на OnlyFans.
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Новости путешествий , Easyjet , Netflix
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