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Названы регионы, где туристы проводили новогодние каникулы чаще всего 

РИА Новости 2 часа назад
Регионы, где туристы проводили новогодние каникулы чаще всего
Фото: РИА Новости
Туроператоры подвели итоги бронирования туров по России на Новый год и зимние каникулы 2021 года, сообщает АТОР.
Администрации российских регионов подсчитали как самостоятельных, так и организованных туристов.
Так, Краснодарский край принял более 400 тысяч отдыхающих, причем 270 тысяч — в Сочи (+11 процентов к аналогичному показателю прошлого года). Отели на Черноморском побережье были заполнены на 70 процентов.
Турпоток в Крым в зимние каникулы превысил прошлогодний на 14 процентов, сообщает минтуризма региона. Курорты посетили 240 тысяч гостей.
Горнолыжные склоны Карачаево-Черкесии приняли 150 тысяч путешественников (+15 процентов относительно того же периода прошлого года). Больше всего гостей направлялось на Домбай и в Архыз.
Около 200 тысяч туристов приехало на курорт Шерегеш Кемеровской области. С начала сезона, то есть с 14 ноября, там отдохнули более 500 тысяч горнолыжников.
На десять процентов, до 53 тысяч, вырос в эти каникулы турпоток в Калининградскую область.
В Татарстане зафиксировали обратный тренд: в новогодние даты интерес к отдыху в республике снизился на 10,6 процента. Там провели время 152 тысячи гостей.
По данным всех туроператоров, лидером новогоднего спроса стал Краснодарский край. Путевки туда запрашивали от половины до 70 процентов клиентов. Каждый десятый организованный турист искал возможность отдохнуть на Северном Кавказе, чуть меньшее число путешественников намеревались посетить Крым.
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