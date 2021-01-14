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Пилот унизил пассажирку из-за слишком откровенного наряда и заставил ее одеться 

Lenta.ru 2 часа назад
Пилот унизил пассажирку из-за откровенного наряда и заставил одеться
Фото: Lenta.ru
Пилот авиакомпании Virgin Australia унизил пассажирку за слишком откровенный наряд и заставил ее одеться, объяснив это тем, что он не любит «оголяющих тело» туристов. Об этом сообщает издание News.com.au.
Как рассказала 23-летняя Катарина Бэмптон (Сatherine Bampton), пока она ждала посадки на рейс из Аделаиды в Голд-Кост, к ней подошла сотрудница перевозчика и заявила, что командир воздушного судна отказывается брать ее на рейс из-за одежды.
По словам девушки, в этот момент она почувствовала себя униженной, а остальные пассажиры «уставились на нее в удивлении». «Я была крайне шокирована и удивлена, потому что моя одежда не была откровенной», — добавила она.
В итоге австралийке пришлось надеть пиджак, и только после этого путешественницу пустили на борт. Теперь Бэмптон намерена требовать официальных извинений от пилота и хочет пожаловаться руководству авиакомпании на их сотрудников. «Я не хочу, чтобы они поступали так с другими людьми, потому что это запрещено», — заявила она.
В январе 2020 года сотрудник авиакомпании United Airlines унизил пассажирку из-за слишком открытой одежды. Представитель перевозчика заявил, что туристка надела кофту с открытым вырезом, который демонстрировал ее бюстгальтер, и не может зайти в самолет в таком виде.
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