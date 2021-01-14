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ВОЗ обсудят введение паспортов вакцинации для туристов 

Вечерняя Москва и ещё 3 2 часа назад
ВОЗ обсудят введение паспортов вакцинации для туристов
Фото: twitter.com/carriesheffield
Вопрос о паспортах вакцинации от коронавируса для путешественников обсудят в чрезвычайном комитете Международных медико-санитарных правил ВОЗ по COVID-19. Об этом сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Олег Бенеш.

— Данный вопрос также находится на повестке комитета, и мы ожидаем обсуждение этого вопроса в течение текущего дня (14 января, — прим. «ВМ»), — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что ВОЗ занимается проблемами, связанным с вакцинацией туристов от ковида. Применение международного сертификата (паспорта) о получении прививки — это вопрос, регулируемый интернациональными медико-санитарными правилами, уточняет Бенеш.
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Новости путешествий , ВОЗ , РИА Новости
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