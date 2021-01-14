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Россиянка рассказала об отдыхе в Турции за 13 тысяч рублей 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка рассказала об отдыхе в Турции за 13 тысяч рублей
Фото: Lenta.ru
Российская туристка приобрела путевку в Турцию за 13 тысяч рублей и поделилась впечатлениями от отдыха. Об этом она рассказала в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественница уточнила, что выбрала для отпуска трехдневный тур в Бодрум — в пакет был включен авиаперелет из Москвы, а также проживание в отеле на первой береговой линии с бассейном и включенным завтраком.
По словам россиянки, территория объекта размещения была в целом благоустроенной, однако в номере требовались некоторые улучшения: к примеру, там был установлен старый пыльный кондиционер и слабое освещение. Вдобавок автор поста осталась недовольна питанием в гостинице, в частности, размерами подаваемых блюд.

«Например, салат накладывают — два ломтика огурца и два ломтика помидора… Что за салат такой? И так все блюда, всего понемногу. Приходится ухищряться и брать по несколько тарелок, якобы на несколько человек», — рассказала она.

Блогерша также заметила, что пляжная зона расположена всего в 200 метрах от отеля, центр города находится в 20 минутах ходьбы, а в окрестностях представлено множество кафе, ресторанов и активных развлечений.
В целом, заключила туристка, «отель стоил своих денег», подчеркнув, что ей удалось одновременно отдохнуть и сэкономить.
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