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Россияне массово заявили о желании немедленно улететь в три страны в 2021 году 

Lenta.ru 1 час назад
Российские туристы мечтают улететь в Турцию, Италию и США в 2021 году
Фото: АГН «Москва»
Российские туристы приготовились к спонтанным поездкам в 2021 году и массово заявили о желании улететь в несколько стран. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, большинство респондентов немедленно хотят посетить три государства: Турцию (10,5 процента), Италию (9,3) и США (8,5) — туда россияне отправились бы без длительной подготовки и планирования. При этом самыми популярными городами оказались Стамбул (6,8 процента), Рим (5,2) и Лондон (3,6).
Также участники опроса часто упоминали Таиланд (8 процентов), Португалию (4,8), Мальдивы (4,4), Францию (4,3), Объединенные Арабские Эмираты (4), Великобританию (3,6), Индонезию (3,2), в частности, Бали, и Испанию (3,2).
В числе российских городов, куда туристы хотели бы «внезапно сорваться», были названы Сочи (18 процентов голосов), Санкт-Петербург (13) и Москва (7). Также многие опрошенные выбрали бы Калининград (6 процентов) и Казань (4).
В целом 64 процента участников исследования отметили, что в текущем году намерены путешествовать именно спонтанно, из них 34 процента готовы прямо сейчас уехать в один из регионов России, а 58 процентов мечтают о внезапной поездке за границу.
30 декабря прошлого года сообщалось, что российские туристы массово решили не получать кэшбек за поездки по стране из-за отсутствия у них карты «Мир», наличие которой было обязательным условием для участия в программе. Так, по информации аналитиков, всего возможностью вернуть часть денег за туры по России воспользовались пять процентов туристов.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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