Российские туристы мечтают улететь в Турцию, Италию и США в 2021 году

Российские туристы приготовились к спонтанным поездкам в 2021 году и массово заявили о желании улететь в несколько стран. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру»

Согласно полученным данным, большинство респондентов немедленно хотят посетить три государства: Турцию (10,5 процента), Италию (9,3) и США (8,5) — туда россияне отправились бы без длительной подготовки и планирования. При этом самыми популярными городами оказались Стамбул (6,8 процента), Рим (5,2) и Лондон (3,6).

Также участники опроса часто упоминали Таиланд (8 процентов), Португалию (4,8), Мальдивы (4,4), Францию (4,3), Объединенные Арабские Эмираты (4), Великобританию (3,6), Индонезию (3,2), в частности, Бали, и Испанию (3,2).

В числе российских городов, куда туристы хотели бы «внезапно сорваться», были названы Сочи (18 процентов голосов), Санкт-Петербург (13) и Москва (7). Также многие опрошенные выбрали бы Калининград (6 процентов) и Казань (4).

В целом 64 процента участников исследования отметили, что в текущем году намерены путешествовать именно спонтанно, из них 34 процента готовы прямо сейчас уехать в один из регионов России, а 58 процентов мечтают о внезапной поездке за границу.