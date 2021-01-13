Туристы из РФ рассказали, как относятся к спонтанным поездкам

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как относятся к спонтанным поездкам, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1710 пользователей и выяснили, что большинство (55 процентов) из них размышляют о том, куда отправиться отдыхать в 2021 году.

При этом планы они строят довольно осторожно: 62 процента сказали, что собираются покупать билеты незадолго до отъезда, а 55 процентов намерены и отель бронировать накануне вылета.

Спонтанных поездок в этом году будет больше, прогнозируют эксперты. К примеру, 64 процента опрошенных хотели бы чаще путешествовать именно так.

Причем 34 процента респондентов готовы прямо сегодня отправиться в один из городов России, а 58 процентов мечтают резко сорваться за границу. Остальные предлагали свои варианты, самый популярный из которых — "неважно куда, лишь бы поехать отдохнуть".

Среди российских городов, которые путешественники хотели бы посетить без длительной подготовки и планирования, чаще всего называли Сочи (18 процентов голосов), Санкт-Петербург (13 процентов) и Москву (семь процентов). Также многие желали бы отправиться в Калининград (так ответили шесть процентов) и Казань (четыре процента). Интерес к турам по России поддерживает кешбэк: если правительство возобновит программу, ею обещают воспользоваться 46 процентов опрошенных.

О спонтанных поездках в Турцию мечтает каждый десятый пользователь. Италию и США выбирают по девять процентов, Таиланд — восемь процентов туристов. Также пользуются популярностью Португалия, Мальдивы, Франция и ОАЭ.