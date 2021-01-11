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Черногория разрешила въезд без теста на коронавирус 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
Черногория разрешила въезд без теста на коронавирус
Фото: depositphotos.com
Власти Черногории со вторника разрешают иностранным гражданам въезд в страну без обязательного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщила министр здравоохранения страны Елена Боровинич-Бойович, которая провела пресс-конференцию в Подгорице.
По её словам, ситуация с коронавирусом в стране стала "заметно лучше", заняты 57,3% койкомест для больных COVID-19 вместо прежних 67%.

"Важная мера — разрешён въезд в Черногорию без обязательного тестирования на коронавирус", — заявила министр. По её словам, мера вступает в силу со вторника.

"Ещё одна мера — запрет на организацию (собраний для — ред.) встречи Нового года 13 января на открытом и закрытом пространстве", — указала Боровинич-Бойович.

В конце декабря власти Черногории ввели новые правила въезда в страну на период рождественских и новогодних праздников, введя требование об отрицательном результате ПЦР-теста на новый коронавирус (SARS-CoV-2), сделанного не позднее 72 часов.
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