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Названа дата открытия летнего сезона в Турции 

РИА Новости 3 часа назад
Названа дата открытия летнего сезона в Турции
Фото: depositphotos.com
В Турции определили сроки старта летнего сезона 2021 года, сообщает АТОР.

"Мы стремимся начать туристический сезон 2021 года в апреле", — сказал в интервью местным СМИ министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

По его мнению, ранний старт по сравнению со странами-конкурентами позволит Турции в значительной степени компенсировать потери 2020 года.
В стране надеются, что сезон-2021 будет лучше, чем предыдущий, в том числе и благодаря вакцинации COVID-19, которая стартовала в Европе. Как считает министр, к апрелю этот процесс "достигнет определенной точки", что позволит людям с большей уверенность планировать летние путешествия.
Кроме того, к этому сроку должна стабилизироваться ситуация с распространением коронавируса и внутри самой Турции. По оценкам чиновника, страна выйдет из "красной зоны", когда количество новых случаев COVID-19 не будет превышать 2500 в сутки. При такой статистике европейские государства могут возобновить или увеличить объемы авиасообщения с турецкими городами. В январе в Турции ежедневно фиксируется от девяти до 13 тысяч заболевших коронавирусом.
По оценкам Федерации отельеров (TUROFED), в 2021 году страна может принять от 25 до 30 миллионов международных туристов. По мнению главы организации Сурури Чобатыра, чтобы достичь уровня 2019 года (45 миллионов зарубежных гостей), понадобится порядка двух-трех лет.
Схожая точка зрения и у председателя Ассоциации туристических агентств (TURSAB) Фируза Балыкая. "В 2021 году Турция сможет достичь показателя в 50 процентов от турпотока 2019 года", — предположил он. По его мнению, основными въездными рынками в 2021 году останутся Россия, Германия, Украина, Нидерланды и Великобритания.
По его оценкам, если в прошлые годы основным фактором для потребителя была цена, то теперь это гигиена и безопасность. Он отметил, что отдыхающие все больше выбирают небольшие гостиницы и бутик-отели. Также будут востребованы природный и приключенческий туризм, кемпинг.

"Отдых в небольших группах с друзьями и родственниками, туры на яхте, уединенный отпуск выйдут на первый план", — считает глава TURSAB.

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