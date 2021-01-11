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Россиянка раскрыла способы избежать сравнения с «Наташами» в Турции 

Lenta.ru 4 часа назад
Россиянка раскрыла способы избежать сравнения с «Наташами» в Турции
Фото: Globallookpress.com
Российская туристка, временно переехавшая в Турцию, раскрыла способы избежать сравнений с «Наташами» при отдыхе в стране. Советами девушка поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам путешественницы, в первую очередь турки называют россиянок указанным словом из-за внешнего вида, а именно — одежды.

«Турция — страна мусульманская. Турчанки одеваются сдержанно даже на пляж. Они не показывают голый живот, попу в стрингах и плохо прикрытую грудь», — пояснила автор блога, отметив, что в общественных местах на девушек в откровенных нарядах будут смотреть с презрением.

Чтобы избежать подобных казусов, россиянка посоветовала мужчинам не приходить в рестораны в тапочках, без футболки или с полотенцем на шее.
Девушкам, в свою очередь, она порекомендовала не загорать топлес возле бассейна и не носить мини-юбки или топы с глубоким декольте за пределами туристической зоны.
Также она подчеркнула, что стоит отказаться от похода в места общественного питания в парео, мокрой футболке и другой пляжной одежде.
«В отелях Турции часто отдыхают местные, иранцы и другие мусульмане. Они тоже хотят расслабиться. Но им приходится смотреть на попы, торчащие из шорт, голые животы и открытое тело под накидкой в сеточку. Во всем важна мера. Нет ничего криминального в платье на бретельках длиной выше колена», — заключила она, напомнив про уважение к традициям другой страны.
В декабре прошлого года российский турист выяснил у жительницы Турции причины отсутствия интереса у местных женщин к русским мужчинам. В первую очередь, по ее словам, это связано с тем, что в республике мужчин больше, чем женщин, и им приходится конкурировать за внимание противоположного пола, так что турчанки привыкли видеть ухоженных мужчин.
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